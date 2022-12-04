27 ديسمبر ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفل «برميل المش» في الأقصر

حددت محكمة جنايات الأقصر يوم 27 ديسمبر الجاري لعقد ثاني جلسات محاكمة المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد حساني، في نجع العقاربة التابع لمدينة الطود، وذلك بعد جلسة المحاكمة الأولى في مطلع أكتوبر الماضي، وبعد اعتراف المتهمة بارتكاب الواقعة مع سبق الإصرار والترصد، وتمثيلها الجريمة أمام النيابة ومباحث مديرية الأمن.

العثور على جثة طفل

تعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، إخطارًا بعثور أهالي نجع العقاربة بالطود على جثمان الطفل إبراهيم سيد حساني، 5 أعوام، مقتولاً وموضوعًا فى برميل مخصص لـ«المش»، فى منزل خال الطفل، وذلك بعد 5 أيام من البحث عنه في كل أرجاء البلدة والبلاد المجاورة.

ضبط زوجة خال الطفل

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لفحصها من الطب الشرعي وتسليم الطفل لذويه، كما تم ضبط زوجة خال الطفل للاشتباه فى كونها وراء جريمة خطف الطفل وقتله، وتم التحقيق معها من مباحث الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.