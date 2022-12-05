غرفة السياحة بالصعيد: نسب إشغال الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان مرتفعة

كشف ثروت عجمي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن أعداد السياح الوافدين من الغردقة لزيارة الأقصر يوميا عبر الرحلات البرية يتراوح حاليا ما بين 1500 إلى 1700 سائح، لافتا إلى أن رحلات اليوم الواحد الوافدة من الغردقة للأقصر ترفع من معدلات زيارات المعابد والمتاحف الأثرية الموجودة بمحافظة الأقصر.

أهمية الرحلات اليومية من الغردقة للأقصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن السياح القادمين لزيارة الأقصر من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية لا يقيمون بفنادق الأقصر سواء الثابتة أو العائمة حيث أن مدة زيارتهم للمدينة لا تتجاوزالـ 10 ساعات، موضحا أن تلك الرحلات مهمة جدا للمحال والبازارات السياحية حيث يقبل هؤلاء السياح بكثرة على شراء الهدايات التذكارية والمنتجات الفرعونية وأوراق البردى.

نسب الفنادق العائمة

وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري تعتبر متوسطة، متابعا «نسب إشغال الفنادق العائمة مرتفعة إلى حد ما حيث يعمل حاليا ما بين 100 إلى 110 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان، في الوقت الذي لا يوجد فيه سياح كثر بالفنادق الثابتة بالمحافظة».

وأوضح أنه ومع قرب انتهاء العام الجاري، فإن إحصاءات الحركة السياحية خلال عام 2022 تؤكد أن إسبانيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر خلال العام الحالي تليها كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر هذا العام أعلى بكثير من معدلات العام الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد أن إجازات الكريسماس التي تحل خلال الـ 10 أيام الأخيرة من الشهر الجاري سترفع من نسب إشغالات فنادق الأقصر وأسوان، كما أن إجازات رأس السنة الميلادية سترفع أيضا من معدلات إشغالات الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر.