«لا يا روحي قلبي مش أنا اللي أحب وأنسي».. آخر أغنية سجلتها فايزة أحمد قبل وفاتها

مئات الأغاني قدمتها المطربة فايزة أحمد، إلى جانب أعمالها الفنية من الأفلام والمسلسلات، وتعد أغانيها من أجمل الأغاني القصيرة فى تاريخ الغناء العربي إذا اتسمت بالخفة والرقة والجمال والشجن، وخصوصًا تلك التي غنتها مع زوجها الموسيقار الراحل محمد سلطان، وتمتعت فايزة أحمد بهواية تقليد أصوات المطربات جميعًا وكانت بارعة ومضحكة وتجيد ذلك بقوة.

وذكر المنتج محسن جابر فى حوار له مع «صاحبة السعادة»، أن المطربة فايزة أحمد، التي يوافق اليوم ذكري ميلادها، كانت خفيفة الظل محبة لفنها مخلصة له، فالمكالمة التليفونية بينهما لا تبدأ بالرد المعتاد أو السلام، بل بالأغنية التي تحفظها وتسعد لتسجيلها، قائلاً: «كانت فاكهة الصبح ما أقدرش أقاطعها أو اتجاهل مكالمتها».

آخر اغنية سجلتها فايزة أحمد

وأضاف «جابر» أن آخر أغنية قدمتها فايزة أحمد قبل وفاتها كانت «لا يا روحي قلبي أنا، مش أنا اللي أحب وأنسي»، في أثناء الاستعداد لهذ الأغنية، أصيبت بمرض السرطان، وكانت تسافرت إلى العلاج في أمريكا، وتعود ولديها إصرار شديد على استكمال الأغنية رغم الآلم، وهو ما كان يرفضه «جابر» مراعاة لحالتها الصحية، إذا كانت تقول له: «محسن افتح لى الاستديو عايزة أغني»، ليرد عليها «إزاى يا فايزة وانت تعبانة وجاية مش قادرة تقفي على رجلك»، إلا أنه أمام إصرار يضطر إلى تهيئة الظروف لتغني.

إصابة فايزة أحمد بمرض السرطان

وكان محسن جابر، يذهب معها لجلسات الكيماوي، وهو ما جعل الموضوع أكثر صعوبة عليه «جالي حالة نفسية وكنت عايز ابطل، فايزة أحمد بالنسبة حاجة كبيرة هي اخر الدنيا»، مضيفًا، «بعد ما كنت أرفض إنهاتغني، الأقي تليفون من محمد سلطان ورئيس الإذاعة وموسي صبري، افتح لها الاستديو».

وتابع «جابر» أنها قبل إصابتها بمرض السرطان كانت فايزة أحمد انتهت مع الفرقة الموسيقية من لحن الاغنية ولم يتبقى سوي غنائها بصوتها، واوضح أنها لم تستطيع غناء هذه الاغنية في غرقة البلاينج روم وسجلتها جالسة من غرفة الكنترول، وكانت أغنية شجن فلمست حالتها النفسية والتعب الذي انتابها، وتوفيت بعدها.