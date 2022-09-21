فايزة أحمد ومحمد سلطان.. قصة زواج استمرت 17 عاما وحب قائم للأبد

على الرغم من مرور 39 عامًا على ذكرى وفاة الفنانة فايزة أحمد، إلا أن حبها مازال قائمًا في قلب الزوج الملحن الكبير محمد سلطان، الذي رفض الزواج من أي امرأة أخرى، بعد رحيلها في مثل هذا اليوم 21 سبتمبر عام 1983، إثر إصابتها بمرض السرطان، تاركة وراءها إرثًا فنيًا، باعتبارها إحدى نجمات زمن الفن الجميل.

«بعد فايزة أحمد.. مفيش ست تملا عيني».. عبارة قالها محمد سلطان، خلال حوار سابق لـ«الوطن»، وتأكيده أنها الحب الوحيد في حياته، عاش من أجلها، وما زالت تعيش بين ضلوعه، وتسكن نبضات قلبه، رغم وفاتها ورحيلها بجسدها، لكن تركت آثرها باقيًا قويًا، لا يمحى رغم مرور الزمن.

39 عامًا على وفاة فايزة أحمد

نحو 17 عامًا من العِشرة الطيبة، جمعت بين فايزة أحمد ومحمد سلطان، وأثمرت هذه الزيجة عن اثنين من الأبناء طارق وعمرو، اللذان يعملان في مجال الطب، ويعيشان حاليًا في فرنسا.

محمد سلطان: مفيش ست تملا عيني بعد فايزة أحمد

منذ وفاتها وحتى هذه اللحظة، يحرص محمد سلطان، يوميًا على قراءة آيات من القرآن الكريم، على روح حبيبة الروح فايزة أحمد، يبكيها بالدموع «دموعي عليها عمرها ما وقفت، حبي الوحيد، إنسانة لا تعوض، محبة للخير».

ورغم قوة صوتها وحنجرتها الذهبية التي لا تشبه أحدا، إلا أنها لم تشارك سوى في عدد قليل من الأفلام، لأنها لم تجد نفسها أمام كاميرات السينما، وحسب تصريحات محمد سلطان، رأت أن مكانتها الحقيقية في الغناء، وليس في التمثيل.