رحلوا بسبب الحقن الخطأ في الصيدليات.. «إيمان وسجدة وكريم» سبب قرار الصحة الجديد

سرنجة بلاستيكية طولها لا يتعدى الـ5 سنتيمترات، سنها يدخل في العضل وتفرغ ما بها من دواء، ليمر بالعروق ويختلط بالدماء، وينتج عن انتشاره داخل الجسد شفاء من المرض كلا وفقًا لدائه، هكذا يعرف الجميع الحقنة الطبية، التي يعتبرها الكثيرون أسرع طرق الشفاء وأقصرها، لكن ما الأمر حينما تتحول الحقنة إلى أداة قتل، تزهق أرواح الكثيرين وتسبب لآخرين مشاكل صحية يعيشون بها طوال حياتهم!.

ولعل هذا السبب دفع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لإصدار قرار وزاري بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة «المؤهلين» بإعطاء الحقن العضلية أو الحقن تحت الجلد، ولكن بشروط، وبعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها بوقت سابق، وعن طريق التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية والتي تتمثل في، لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، وهيئة الدواء المصرية، وذلك بما يضمن حقوق الصيادلة والتسهيل على المرضى.

عدد لا يستهان به من المواطنين فارقوا الحياة بسبب حقنة خاطئة، وآخرون عاشوا بأمراض عضال بسبب حقنة خاطئة من صيدلي لم يعتنِ بمريضه، والنماذج هنا كثيرة، تستعرض «الوطن» بعضها في السطور التالية، والذين كانوا شرارة لإطلاق هذا القرار وأحد أهم أسباب صدوره، لحماية المواطنين من ضرر الحقن بالصيدليات.

إيمان وسجدة.. حكاية الحقنة القاتلة

إيمان وساجدة، اسمان أصبح الجميع يعرفهما بعد رحيلهما بسبب «حقنة قاتلة»، قضيتهما أثارت الجدل على مدار الشهرين الماضيين، وسببت حالة من الغضب، عقب حقنة خطأ دون إجراء اختبار حساسية لهما مما تسبب في وفاتهما، ما حدث أكتوبر الماضي.

والدهما كشف في تصريحات تليفزيونية، أن الطبيب كتب لكل منهما حقنة مختلفة عن الأخرى، ومن ثم قامت والدتهما بعمل اختبار حساسية، وحصلا على الحقن التي كانت مكتوبة لهما في اليوم الأول، ومن ثم عادتا إلى مسكنهما من جديد لتلقى مصرعهما، لافتًا إلى أن «الطبيب كان كاتب 3 حقن لكل طفلة، على 3 أيام»، أودت بحياتهما.

الطفل كريم

الطفل كريم عادل البالغ من العمر عامين ونصف، رحل نتيجة خطأ طبي، فلم تعلم الأم المكلومة أنها ستذهب لقياس درجة حرارة ملاكها الصغير وتعود به ملفوفًا في كفنه، بعد إصابته في البداية وشقيقته بـ «دور إنفلونزا»، مثل باقي الأطفال، فحدثت له سبب له كحة وارتفاع في درجة الحرارة، الأم أسرعت بهما لعلاجه، وجرى إخبارها بأنهما يحتاجان لحقنة مضاد حيوي من أحد الأنواع الشهيرة.

شُخص «كريم» بأنه مصابا بالتهاب رئوي، وفي غضون دقائق من حقن الطفل «كريم»، بدأت حالته تتدهور، وأصيب بقيء وفجأة توقف جسمه عن الحركة، فتأكدت الأم من وفاته.

فيفي عبده

الفنانة فيفي عبده لم تسلم من الحقن التي تحدث أزمات صحية، وهو ما حكته في لقائها ببرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»، حينما جلست في فراش المرض بسبب حقنة خاطئة من صيدلي كادت أن تودي بحياتها.

وأوضحت «عبده»: «أخدت الحقنة في العصب بالغلط بسبب صيدلي، وحدث ورم بمنطقة الحقنة وتكتلت الأعصاب واستغرقت رحلة العلاج الطبيعي لمدة 7 أشهر».