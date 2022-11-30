عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة لقناة الحياة: مشكلة حقن المواطنين لا تخص الصيدلي وحده

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، إن منع إعطاء الحقن للمرضى في الصيدليات، أمر قديم، إذ إن قانون مزاولة مهنة الصيدلي، لا ينص على منع التعامل مع الجنس البشري، «إحنا واخدينها كعرف أن المرضى يغيروا على جروحهم، وياخدوا الحقن في الصيدلية، لحد ما حصلت عدد من الحوادث».

سنجاب: وفاة المواطنين بعد الحقن له أسباب عدة

أضاف «سنجاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الحوادث التي وقعت مؤخرا، وأدت إلى وفاه مواطنين جراء حصولهم على حقن في الصيدلية، عوامل مشتركة لا تخص الصيدلي وحده.

تقنين الملف بما يتماشى مع مصلحة المواطن

واستطرد: «سيتم تقنين مثل هذا الأمر مع فتح الملف، وأكيد هيكون فيه ما يخص صالح المواطن، وبناءً على المشاكل اللي حصلت، فبقى عدد من الصيادلة بيرفضوا يدوا المواطنين للحقن، ومش عايزين يمارسوا حاجة ممكن تجيب ليهم مشاكل، ومفيش في القانون ما يحميهم إذا مارسوا مثل تلك الجزئية».

وأوضح أن كل الصيادلة حصلوا على مادة حملت اسم «الإسعافات الأولية»، وهي التي تشمل إعطاء الحقن للمرضى والتغيير على الجروح، متابعا: «القانون اللي طلعه وزير الصحة سنة 1972 بإضافة التمريض وهيئات التمريض وغيرها، استثني منها الصيادلة، ودلوقتي الدنيا اتغيرت والأعباء زادت، وأكثر حد بيتحمل هذا العبء هو الصيدلي».