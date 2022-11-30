نقابة الصيادلة: أخطاء حقن المرضى في الصيدليات سببها الدواء المجهول

قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عميد كلية الصيدلة السابق وعضو اللجنة الثلاثية المشرفة على نقابة الصيادلة، إن معظم الأخطاء التي ارتكبها الصيادلة، كان سببها أن الدواء مجهول الهوية، حيث أن معظمهم يساعد المرضى بحسن نية في إعطاء الحقن داخل الصيدلية، بالتالي جرى العرف على مدار سنوات عديدة، على حصول المرضى على الحقن داخل الصيدليات، دون استشارة طبيب متخصص.

تداعيات سلبية لإعطاء الحقن بالصيدليات

أوضح سنجاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية «Ten tv»، أن التداعيات السلبية لتلك العادة أصبحت كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن المسؤولين ونقابة الصيادلة أصبحوا يهتمون بشدة بوضع حد لهذه المشكلة، عن طريق توجيه الصيادلة نحو آليات محددة للتعامل مع أخذ الحقن في الصيدليات.

قانون إعطاء الحقن للمرضى بالصيدليات

أضاف عضو اللجنة الثلاثية المشرفة على نقابة الصيادلة، أنه من الضروري تعريف الصيادلة بالقانون المتعلق بإعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، إذ يشدد على أن الطبيب هو المسؤول عن التعامل مع الجسم البشري وإعطاء المرضى الحقن وليس الصيدلي، موضحا أن هذا القانون يحمي الصيدلي من التعرض للمساءلة، حين وقوع بعض الحوادث المتعلقة بالحقن غير المقنن.

قرار وزير الصحة بتدريب الصيادلة

أكد سنجاب، ضرورة إصدار تشريع ينص على حماية الصيدلي في المقام الأول، مع إتاحة الفرصة بإمكانية إعطاء نوعية معينة من الحقن للمرضى، دون التعرض للمساءلة، وحصوله على شهادة من نقابة الصيادلة، تثبت أحقيته في حقن المرضى، موضحا أن وزير الصحة، أصدر قراراً بأن يتم تدريب الصيادلة على كيفية حقن المرضى بدون ارتكاب أي أخطاء.