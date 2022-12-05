النائبة ميرال الهريدي: محور التعمير الجديد دليل قاطع على امتلاك مصر إرادة سياسية

قالت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم محور التعمير الجديد بالإسكندرية، يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية قادرة على إنجاز شبكة طرق وكباري تمتد لبقاع الجمهورية، وتحقق التنمية المنشودة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو تنفيذ استراتيجية تأسيس شبكة طرق جيدة تتناسب مع حجم الزيادة السكانية، وتعمل على زيادة الحيز العمراني وتخفيف حدة التكدس في المدن الرئيسية.

إنجازات الدولة المصرية

وأكدت في بيانها، أن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته بالافتتاح أن يوجه رسالة للمغرضين، والمشككين في إنجازات الدولة المصرية، بإلقاء نظرة حقيقية على ما جرى إنجازه، والنظر إلى حجم الجهود التي تمت ترجمتها على أرض الواقع، فاليوم القيادة السياسية تبني للغد وتمهيد مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

التعمير فرصة سانحة لربط المشروعات القومية

ولفتت النائبة ميرال الهريدى إلى أن محور التعمير الجديد فرصة سانحة لربط المشروعات القومية بين الإسكندرية والعلمين الجديدة، ما سيكون لها عائد اقتصادي واستثماري كبير، موضحة أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك شبكة طرق عالمية، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن، والانتقال نحو مشارف الجمهورية الجديدة بجهود وسواعد أبنائها، الذين يؤمنون بحجم الضغوط الملقاة على عاتق الدولة المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الإنجازات التي تشهدها مصر في قطاع الطرق والكباري، أكبر دليل على امتلاكها رؤية ثاقبة نحو العمل على تعزيز سبل الحياة الكريمة، وبعث رسالة طمأنة بسيرها على الطريق الصحيح.