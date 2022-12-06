أستاذ علم اجتماع: التواجد الميداني المستمر للرئيس دليل على اهتمامه بالمواطن

تواجد ميداني مستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في المحافظات المختلفة، حيث افتتح أمس الإثنين، محور التعمير في الإسكندرية، وسط عدد من المشروعات القومية بالمحافظة، وقبلها بأيام تواجد في محافظة الدقهلية لافتتاح مدينة المنصورة الجديدة، ذلك التواجد المستمر في الأقاليم سياسة استهدفها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور شريف عوض، أستاذ علم الاجتماع، إن التواجد الميداني المستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقربه من المواطنين للاستماع إليهم بشكل مباشر دون وسيط، له آثار إيجابية كثيرة جدًا، حيث إن حديث الرئيس مع المواطنين دائما ما يحمل تصحيح للمفاهيم لدى المواطن.

عوض: نقل المعلومة من الرئيس للمواطن تفرق في المصداقية

وأضاف «عوض» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نقل المعلومة من أي الرئيس السيسي مباشرة للمواطنين تفرق كثيرًا مقارنة من أي مسؤول آخر من حيث المصداقية الأعلى والثقة التي يشعر بها المواطن المصري، خاصة أن الرئيس لا يكتفي بنقل المعلومة فقط، بل يقوم بشرحها وتبسيطها أيضًا، وملم بجميع تفاصيل أي ملفات.

وأشار أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الجولات الميدانية للرئيس تتميز بخلق حوار مجتمعي حقيقي يجريه الرئيس بنفسه، هو بعد مهم جدًا، إذ يستثمر أي افتتاح جديد في الاستماع إلى المواطنين في حوار مجتمعي ليس على نطاق المشروع المُفتتح فقط، بل يكون حوارا شاملا من القلب للقلب، وطبيعية حياة المواطنين وهمومهم ومشاكلهم، ما يؤكد على أن «المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس».

مشروعات افتتحها الرئيس السيسي في الإسكندرية

وجاءت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي اليوم في الإسكندرية، كما يلي:

1. افتتاح مشروع تطوير محطة مصر في الإسكندرية.

2. افتتاح مشروع تطوير نظم الإشارات لخط سكك حديد «القاهرة - الإسكندرية».

3. افتتاح محور 54 للربط مع محور أبو ذكري.

4. افتتاح كوبري الدوران بالخلف في العامرية على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي.