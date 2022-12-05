السيسي لأهالي الإسكندرية: لن نحرمكم من المتنزه.. «متخافوش احنا بنعمل حاجة حلوة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أريد تذكيركم بفترة بدء تطوير المنتزه، وقتها خاف الكثيرون من حرمانهم منه نظرًا لوجودهم سنوات طويلة هناك، لكننا لن نحرم أحدًا من المنتزه، ده موجود ومتاحة لكل الناس، لكن قصر السلاملك التاريخي كان معرضًا للانهيار لذا وجُب التطوير وإعادة الأمور لما كانت عليه في السابق».

الرئيس: أنا معرفش الـ«أي كلام» ولا الـ«أي حاجة»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير «محور المشير أبو ذكري» بالإسكندرية، «لن نفعل سوى الخير، المواطنون شعروا بالغرابة من حرص الدولة على تطوير الإسكندرية»، متابعًا «أي حاجة بندخل فيها بنعمل فيها حاجة حلوة أوي، انتوا خايفين ليه؟ أنا معرفش الـ أي كلام ولا الـ أي حاجة».