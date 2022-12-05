المشدد 5 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لطالب بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 5 سنوات، لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لطالب ف ييده اليمنى، بمنطقة منطي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم في جنايات شبرا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي ومحمود محمد بريري، وأمانة سر رضا جاب الله.

إحالة المتهمين إلى جنايات شبرا

وكشفت التحقيقات أن المتهمين «محمود م س»، 23 سنة، عامل، وشقيقه «أحمد م س»، 25 سنة، عامل، ومقيمان منطي دائرة مركز شرطة قليوب، أحدثا عمدا بالمجني عليه «محمد ص م»، 20 سنة، طالب، الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بحوالي 35%، تتمثل في الإعاقة بأصابع اليد اليمنى، وفقد الإحساس بها، كما حاز المتهمان سلاحا أبيضا «سكين» دون مسوغ قانوني.

إصابة طالب بعاهة مستديمة في قليوب

وكشف المجني عليه أنه حال عودته للعقار محل سكنه حدثت بينه وبين المتهمين مشادة كلامية، فقام المتهم الأول بالدلوف لمحل سكنه واستل سلاحا أبيضا «سكين» وباغته بطعنة، فما كان منه إلا أنه حاول الدفاع عن نفسه بالإمساك بنصل السكين، ما ترتب عليه إصابته التي تأيدت طبيا بتقرير الطب الشرعي المرفق، وذلك بالاشتراك ومساعدة المتهم الثاني، وعزى قصد المتهمين إحداث إصابته على النحو المبين بالتحقيقات.