تأجيل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في قضية تمويل الإرهاب لـ8 ديسمبر

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تمويل الإرهاب» لـ8 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وجاء في أمر إحالة المتهمين ضمن قضية «تمويل الإرهاب»، أن المتهمين قادوا جماعة إرهابية غرضها منع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة أعمالها خلال الفترة من 2014 وحتى 2021.

وأضاف أمر إحالة القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، قيام المتهمين بالاعتداء على الحقوق العامة والحريات الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها.