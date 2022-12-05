«الجنايات» تستكمل محاكمة عائشة الشاطر و30 متهمًا في قضية «تمويل الإرهاب»

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «تمويل الإرهاب».

استكمال المرافعة

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة التي انعقدت أمس الأحد، إلى جلسة اليوم 5 ديسمبر لاستكمال المرافعة، وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أمر إحالة المتهمين ضمن قضية «تمويل الإرهاب»، بأن المتهمين قادوا جماعة إرهابية غرضها منع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة أعمالها خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2021.

وأضاف أمر إحالة القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، قيام المتهمين بالاعتداء على الحقوق العامة والحريات الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها.