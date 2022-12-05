توقعات برفع البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة 25 نقطة

تراجعت عملة الهند بشكل كبير خلال الأيام الماضية، وضعفت الروبية الهندية متجاوزة 81.8 مقابل الدولار، من أعلى مستوى في أسبوعين عند 81.1 الذي لمسه في الأول من ديسمبر، تحت ضغط نشاط البيع المكثف وسط انتعاش أسعار النفط الخام والتضييق البطيء نسبيًا من قبل بنك الاحتياطي الهندي.

توقعات برفع بنك الاحتياطي الهندي بمقدار 25 نقطة أساس

ووفقا لموقع ترندنج ايكونمى، تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، سعره الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في قراره هذا الأسبوع، مضيفًا إلى 180 نقطة أساس في الارتفاعات منذ بداية الدورة في مايو ولكنه يخفف من وتيرة التشديد من الارتفاعات الثلاث المتتالية بمقدار 50 نقطة أساس.

وصرح صانعو السياسة أن هناك علامات على أن التضخم يتباطأ، ولكن الرياح المعاكسة العالمية وعدم اليقين بشأن أسعار النفط يمكن أن تجعل نمو الأسعار مرتفعًا بعناد، وأدت الاختلالات التجارية والتشديد البطيء نسبيًا من قبل بنك الاحتياطي الهندي مقارنة بنظيره الأمريكي إلى انخفاض الروبية بنسبة 9٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه.

الاقتصاد الهندي نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثالث

وأظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الهندي نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، أعلى بقليل من توقعات السوق البالغة 6.2%، ما زاد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الهندي قد يختار رفع سعر الفائدة بشكل أكبر.

ومع ذلك، فإن الانتعاش في العوائد قد جرى تغطيته من خلال التقارير التي تفيد بأن الإنفاق من قبل الحكومة المركزية يجب أن يكون أقل من المبلغ المحدد في ميزانية هذه السنة المالية للمرة الأولى منذ 2019/20، ما يؤكد هدف الحكومة لكبح العجز المالي وتقليل مخاطر الائتمان على الهند.