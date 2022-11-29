مستشار إدارة أعمال لقناة القاهرة الإخبارية: الهند توفر العديد من السياسات المالية لجذب الشركات

قال الدكتور أنس النجداوي، مستشار إدارة الأعمال الرقمية، إن الهند توفر العديد من السياسات المالية، لجذب الشركات لتحويل البلاد لمركز تصنيع عالمي.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن نقل خطوط إنتاج آي فون من الصين إلى الهند، تأتي بسبب سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها الصين، «شركت آبل بدأت في التصنيع في الهند منذ عام 2017 لطرازات لا تعتبر أساسية أو كبيرة، والمثير للانتباه مؤخرا أن رغبة الشركة لتصنيع أحدث الطرازات في الهند هو ما يثير الانتباه».

وتابع: «بلا شك الصين وبعد الأزمة العالمية، أدى ذلك إلى إغلاق سلاسل التوريد والمصانع، ومنع الشركات العالمية من الحصول على منتجاتها، وأصبحت الشركات العالمية لا تريد تكرار مثل هذا السيناريو وتطبق سياسة الاستثمار في خارج الصين، وهناك عدة خيارات منها الهند، حيث تعتبر ثالث أكبر الاقتصادات في آسيا وأكبر الأسواق من ناحية عدد المستهلكين والأيدي العاملة الرخيصة».