نقيب صيادلة الإسكندرية لـ«السفيرة عزيزة»: استخدام المضاد الحيوي دون الرجوع لطبيب مشكلة كبيرة

قال الدكتور محمد الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن هناك ثقافة متوارثة في مصر بسوء استخدام المضاد الحيوي: «فيه علب مضاد حيوي في كل بيت مصري بتستخدم دون الرجوع لطبيب».

وأضاف الشافعي، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلامية رضوى حسن، على شاشة «dmc»: «استخدام المضاد الحيوي دون الرجوع لطبيب مشكلة كبيرة، ويسبب مصائب يقع فيها المواطن العادي والطبيب؛ فالأطباء يستسهلون ويلجأون للمضاد الحيوي، وأحيانا يكون ذلك دون داعي».

تحاليل لتحديد سريان العلاج

وتابع: «أشياء كثيرة لا بد أن نصبر فيها ونجري التحاليل المطلوبة لتحديد طريق سريان العلاج؛ فالبعض يكتب له نوعين أو ثلاثة من المضادات الحيوية، ولا بد أن نعلم كيف نعالج المريض الخاص بنا وهو أمر مهم».

واستطرد: «دور البرد العادي يمكن أن يبدأ بأشياء بسيطة كمسكنات وخافض حرارة، ولا أستعجل في تناول المضاد الحيوي، ولا بد أن أنتظر من يومين لثلاثة أيام لكتابة المضاد الحيوي».