برنامج «السفيرة عزيزة» يشيد بإعادة إحياء تراث مكتب بريد القاهرة (فيديو)

أشادت الإعلامية شيرين عفت، بإعادة إحياء تراث مكتب بريد القاهرة بالتطوير والترميم، قائلة: «شيء رائع وتحفة، حيث افتتحه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ جرى ترميمه برؤية مبتكرة، للحفاظ على القيمة التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبنى».

وأضافت «عفت»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «البعض قد يعتقد أن مكتب البريد عبارة عن جوابات وأوراق رسمية ودفاتر توفير وبرقيات تعزية وتهنئة، لكن هناك أكثر من 20 خدمة حكومية يقدمها مكتب البريد، في إطار دعم خطط الدولة للتسهيل على المواطنين، وبناء مصر الرقمية التي تقوم بعمل نقلة نوعية في منظومة خدمات المواطن المصري».

وتابعت الإعلامية: «كما جرى التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع بعدد 84 سيارة مجهزة ومزودة بمكاتب البريد وماكينة صرف آلي، من أجل تحريكها في أوقات الذروة، خاصة وقت صرف المعاشات، وهناك خدمات أخرى مثل استخراج شهادات الميلاد، وشهادات الوفاة، وقسيمة الزواج وقسيمة الطلاق، وكل ذلك من خلال مكتب البريد».

وأكدت الإعلامية سناء منصور، أن نجاح أي فكرة أو مشروع أو خدمة جديدة، يتم تقديمها راجع للمواطنين: «لازم نبدع ونعمل اللي علينا، عشان بتتعمل حاجات كتير، لكن ممكن الموظفين وبعض المسؤولين يهملوها، الوقت حان إننا نبدع ونتميز في عملنا مهما كانت صغر التفاصيل».