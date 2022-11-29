برنامج «السفيرة عزيزة» يستعرض جهود المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال

قالت الدكتورة دعاء البدراوي، مدير المركز الطبي بالقاهرة الجديدة، إن المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال لها أهمية كبيرة في اكتشاف الأطفال المصابين بمشكلات في السمع منذ أيامهم الأولى.

المبادرة تحمي الطفل والأسرة والوطن

وأوضحت «البدراوي» خلال تقرير عرضه برنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين ياسمين طه زكي وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن حماية الطفل منذ الصغر تساعده على النمو بحالة صحية جيدة من أجل مستقبل أفضل له ولأسرته، مضيفة أن المبادرة تحمي الطفل والأسرة والوطن بشكل عام، تتواجد المبادرة في جميع المراكز الطبية ويجرى الفحص بشكل تلقائي مع تطعيم حديثي الولادة.

الكشف الطبي على الطفل في حجرة منعزلة

ومن جانبها أضافت نهى إبراهيم، ممرضة السمعيات بالمركز، أنه يجرى توقيع الكشف الطبي على الطفل في حجرة منعزلة دون أي أصوات خارجية، وتعقيم الأجهزة وبدء متابعة موجات السمع لمعرفة حالة الطفل من خلال الكمبيوتر الذي يحدد الحالة الصحية للطفل بشكل دقيق ومستوى السمع لديه.

شكر لرئيس الجمهورية

وأكدت غادة صلاح، إحدى المستفيدات من المبادرة، أن هناك اهتماما بالأطفال وخاصة في القطاع الصحي، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة التي تسهل على الأهالي الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية.