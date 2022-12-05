مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في اشتعال سيارة على الطريق الساحلي بكفر الشيخ

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر اشتعال النيران في سيارة ملاكي عقب اصطدامها بسيارة نقل وانقلابها على الطريق الدولي الساحلي في البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، واشتعال النيران في «الملاكي» عقب انقلابها على جانب الطريق الدولي بالبرلس، وتم نقل الجثامين والمصابين لأقرب مستشفى.

ملابسات الحادث

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال كانوا يستقلون السيارة الملاكي متجهين من جمصة إلى محافظة الإسكندرية، وأثناء سيرهم بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من بلطيم في محافظة كفر الشيخ اختلت عجلة القيادة بيد سائقها لتصطدم بسيارة نقل على جانب الطريق الساحلي ثم انقلبت واشتعلت النيران بها.

نقل المتوفين والمصابين

وجرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، فيما تم إخماد الحريق بالسيارة التي اشتعلت بها النيران، عن طريق قوات الحماية المدنية، وجرى تيسير الحركة المرورية على جانبي الطريق الدولي الساحلي.

وتبين من خلال سجلات مستشفى بلطيم النموذجي مصرع إنجي إسماعيل إبراهيم، 45 سنة، وساندي السيد شعبان، 7 سنوات، ومها محمود علي، 7 سنوات، وإصابة كلا من سمر السيد شعبان، 14سنة، بكسر في القدمين وكدمات متفرقة بالجسم، وسما السيد شعبان، 9 سنوات، بكسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وعماد ياسر محمد، 23 سنة، بكسر بفقرات الرقبة.