بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة وتروسيكل بالطريق الدولي الساحلي أمام مدخل مدينة إدكو، ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة دبابة وتروسيكل بالطريق الدولي الساحلي أمام مدخل إدكو، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين إصابة كل من محمد دمر شميس، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وسيف محمد دمر شميس، 9 سنوات، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وأشرف محمد الرجال، 45 سنة، عامل زراعي، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وجمعيهم مقيمون في إدكو.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما جرى رفع حطام التصادم وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كما شهد أمس الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سيارة دبابة مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم، وجري نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.