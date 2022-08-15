24 ساعة في كفر الشيخ.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بحوادث متفرقة

شهدت محافظة كفر الشيخ خلال أحداث 24 ساعة الماضية، مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حوادث متفرقة.

غرق شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، من محافظة أسيوط، وجاء إلى كفر الشيخ من أجل العمل، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري من داخل مزرعة سمكية، بالقرب من بورصة الأسماك بمنطقة «طلمبات 7»، التابعة لمركز الرياض، وذلك حسبما أكد أحد زملائه، الذي أضاف أن الشاب المتوفى انزلقت قدماه ولقى مصرعه غرقًا، وأمرت جهات التحقيق بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرفها.

مصرع صبي في حادث سير

كما لقي طفلا، 13 عامًا، مصرعه وذلك إثر تصادم مركبة بخارية بأخرى بالقرب من كوبري حي القنطرة البيضاء، التابع لمدينة كفر الشيخ، كما أُصيب 3 أخرين بإصابات متفرقة بالجسم جراء هذا الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير

ولقي شاب يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه بالقرب من كوبري أبو صالح الفاصل بين مركزي الرياض وسيدي سالم، وأُصيب آخر يبلغ من العمر 15 عامًا بإصابات بالغة، في حادث سير، ونُقل المصاب لمستشفى كفر الشيخ العام لإجراء جراحة عاجلة.

وأُصيب 6 أشخاص آخرين بالمحافظة في حوادث متفرقة ما بين مشاجرة وحادث سير، بينما أصيبت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، بتسمم وتُقيم بقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، بالمحافظة.

تم تحرير المحاضر اللازمة بتلك الوقائع، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.