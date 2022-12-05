«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرا عن آراء المواطنين حول المضادات الحيوية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلامية رضوى حسن، على شاشة «dmc»: « تقريرا رصد فيه آراء المواطنين حول استخدام المضادات الحيوية، وقال أحد الأشخاص إن المضاد الحيوي مهم جدا لكن في حالات معينة وله آثار جانبية كثيرة، «لازم حد ياخده بعد الرجوع لطبيب، وليه آثار جانبيه، وفيه فرق بين أنواع معينة لو ميكروب أو فيروس فيه حاجات مينفعش يتاخدلها مضاد حيوي».

مواطن: «مش صح إن الشخص ياخد مضادات حيوية»

وأضاف آخر: «مش صح إن الشخص ياخد مضادات حيوية أول ميحس إنه تعبان، والمفروض يستنى وبعدين يروح للدكتور ويشوف الدكتور هيقول إيه».

وأوضح مواطن: «أغلب الشعب المصري ماشي على جزئية أنا طبيب نفسي، وأول محد يتعب بيجيب مضاد حيوي، ومش بنرجع للدكتور أو الصيدلي وأكيد بيأثر عشان الأعراض الجانبية، المفروض اللي يتعب يروح للدكتور اللي بيقعد 7 سنوات في طب عشان يوصفلي دوا».

وقالت مواطنة: «أخدت كتير مضادات حيوية من نفسي، وإلى الآن محصلش حاجة، مش بحب المستشفيات وبكسل أروح للدكتور».

وأوضح آحر: «مش باخد أي حاجة من نفسي، واستخدمت المضاد الحيوي بعد الرجوع لدكاترة لأني تعبت مره أما استخدمته بنفسي».