يحيى الفخراني أول الحاضرين لـ عزاء مفيد فوزي

بدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، بكنسية المرعشلي في الزمالك، وكان أول الحضور الفنان يحيى الفخراني، رفقة أقارب وأصدقاء الراحل.

وفاة مفيد فوزي

ورحل عن عالمنا مفيد فوزي أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما، وكانت وتدهورت صحته، في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وأعلن وفاة مفيد فوزي النائب مصطفى بكري، عبر موقع التدوينات القصيرة توتير: «وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان».