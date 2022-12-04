أهل الفن: مفيد فوزي متفرد في الحوار والنقد

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الإعلامي والفني، لرحيل الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي لعب دورا مهما في إثراء الساحة المصرية على مدار سنوات طويلة، حاور خلالها مجموعة من أهم وأبرز نجوم الفن والرياضة والمجتمع، جعلت من اسمه رمزاً لمدرسة إعلامية متفردة ومحاوراً صاحب بصمة خاصة لا تقبل التكرار.

ونعت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزى، قائلة إن الراحل كان أحد أساتذة الإعلام فى مصر، صاحب مدرسة متفرّدة فى الحوار حفرت اسمه فى ذاكرة الملايين، استطاع من خلال عمله فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون أن يصل إلى وجدان الجماهير، ويترك بصمة لا تُمحى فى الإعلام المصرى والعربى.

وأعرب الفنان أحمد عز عن حزنه إزاء رحيل الإعلامى الكبير مفيد فوزى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقال إن مفيد فوزى كان والداً ومعلماً وصاحب فضل، مضيفاً أننا فقدنا أحد شيوخ مهنة الصحافة والإعلام برحيل الأستاذ مفيد.

ورثا الفنان خالد الصاوى الفقيد، قائلاً: «فقدنا قيمة إعلامية كبيرة برحيل مفيد فوزى، لأنه رجل كان يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال الإعلام، وكانت آراؤه دوماً توضع فى عين الاعتبار»، متابعاً فى تصريحات لـ«الوطن»: «سبق وسئلت فى حوار أجريته مع «الوطن» وقت عرض الجزء الثانى من فيلم (الفيل الأزرق) عن رأيى فى تصريح الأستاذ مفيد فوزى بشأن عدم فهمه لأحداث الفيلم، فقلت وقتها إنَّه لا بد من الإنصات لرأى كاتب كبير بقيمة مفيد فوزى، ولكن من السفه الرد عليه بطريقة تحمل تقليلاً له ولنا.. رحمه الله».

وتحدّث المخرج جميل مغازى عن عدد من المواقف التى جمعته بالإعلامى مفيد فوزى، قائلاً: «كان هناك تفاهم كبير بينهما، فهو شخص مُطيع أمام الكاميرا، ولم تكن هناك بيننا أى خلافات، فهو يعرف حدوده جيداً، ولم يقع فى خلافات مع أى ضيف».

وتذكر الفنان إدوارد موقفاً جمعه بالإعلامى الراحل، وذلك خلال تدوينة عبر حسابه على «تويتر»: «الله يرحمك يا حبيبى، مش هانسى وقفتك جنبى فى بدايتى لما شجعتنى وكتبت مقالة عنى إدتنى دفعة كبيرة إنى أكون أنا».

وقالت الفنانة كارول سماحة: «الإعلامى الكبير مفيد فوزى قدوة ومدرسة بالإعلام المصرى.. عِشنا معك لحظات وذكريات إعلامية حلوة سوف تظل فى ذاكرتنا دائماً».

وعبّر السيناريست أيمن بهجت قمر عن حزنه لرحيل الإعلامى الكبير، قائلاً: «وفاة الكاتب الصحفى والإعلامى النادر مفيد فوزى، تاريخ كبير ودّعناه النهارده.. البقاء لله».

وقالت الفنانة هند صبرى: «رحل اليوم عن عالمنا واحد من المحاورين والصحفيين الكبار، رحم الله الأستاذ مفيد فوزى، وخالص العزاء لابنته حنان مفيد فوزى».

وأضافت الفنانة درة: «وداعاً مفيد فوزى، سأظل دائماً أشاهد حواراته الممتعة مع نجوم الزمن الجميل، لأنه قيمة وقامة لن تتكرر فى الصحافة والإعلام».

وتحدثت الفنانة لطيفة عن علاقتها بالإعلامى الراحل، قائلة: «لم تكن إعلامياً وناقداً عادياً بالنسبة لى، كنت الأخ الكبير الناصح والأستاذ الذى أتعلم منه، نصحتنى نصائح فى بداية طريقى مشيت عليها طوال حياتى، أشكرك على كل ما أعطيتنى إياه من نصائح وحب فى حياتى الفنية والإنسانية، وألف رحمة على روحك أستاذ مفيد فوزى، وأعزى نفسى وعائلتك وحبيبتى حنان مفيد فوزى».

ونعى الإعلامى عمرو أديب، الفقيد «فوزى» فى تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «هو آخر جيل الأساتذة، قليلون هم الذين كنا نعطيهم هذا اللقب، الأستاذ مفيد فوزى الصحفى المذيع الباحث المثقف القارئ لن يتكرر أسلوبه، لن تجد مثل قلمه، مدرسة تتلمذ عليها أجيال فى «صباح الخير» وفى كل العالم العربى، رحم الله مفيد فوزى، صاحب القدرة الصحفية الخارقة».

بينما وصف الإعلامى اللبنانى نيشان، الكاتب الراحل بـ«زعيم الحوارات»، عبر حسابه على «تويتر»، متابعاً: «أستاذ مفيد فوزى فلترقد روحك بسلام».

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، نعياً للكاتب والإعلامى الراحل، جاء فيه: «ببالغ الحزن والأسى ننعى الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير مفيد فوزى».