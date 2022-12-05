يوسف الحسيني ينعى مفيد فوزي: يعد واحدا من أبرز رجال الصحافة التلفزيونية

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي الذي وافته المنية أمس الأحد، بعد صراع مع المرض، قائلا: «كان يتفق دائما على عدم الوصف بكلمة إعلامي، فكان لا يحب كلمة إعلامي، الله يرحمه، وكان واحدا من أبرز رجال الصحافة التلفزيونية وأصحاب التاريخ شديد الأهمية والتأثير في الصحافة التلفزيونية، وكان بحلقة من برنامجه حديث المدينة يقوم الدنيا ويقعدها».

الحسيني: كان صاحب قلم «دباح» أحيانا

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن مفيد فوزي صاحب القلم «الدباح» أحيانا، والذي يرفع إلى السماء أحيانا أخرى، فكان تركيبة متفردة مختلفة بالكلية، وواحدا من الجيل الذهبي لمؤسسة «روز اليوسف» بمطبوعاتيها الشهيرتين مجلة «روز اليوسف» ومجلة «صباح الخير» الذي ترأس تحريرها فترة من الفترات.

وتابع: «جيل الأستاذ مفيد فوزي هو الجيل الأهم في الصحافة المصرية، وجيل مختلف عن الجيل الأكبر منه، ويراهم المذيع أكثر أهمية من الجيل السابق، وقد يختلف البعض».

الحسيني: يتابع كل تفاصيل الحياة

ولفت إلى أن مفيد فوزي يعد رائد مؤسس في مصر والمنطقة العربية، لما يطلق عليه في الصحافة، لـ «البرنامج المبني على المذيع»، كما أنه له جانب إنساني أكثر من رائع وحس مهم للغاية، وهو حس المتابعة، فكان يتابع كل التفاصيل التي تحدث في الحياة ليس في مصر أو المنطقة العربية ولكن في الحياة.