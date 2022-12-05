«فاينانشال تايمز»: كندا ترسل سفن حربية إلى مضيق تايوان في رسالة للصين 

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أنّ كندا تخطط لإرسال المزيد من السفن الحربية للمرورعبر مضيق تايوان، في رسالة لتأكيد أنّ المياه التي تطالب بها الصين هي مياه دولية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في مقابلة تليفزيونية: «نحن بحاجة للتأكد من أن مسألة مضيق تايوان واضحة وأنه لا يزال مضيقا دوليا».

وأكدت جولي، أنّ بلادها ستواصل تطبيق النظام الدولي القائم على القواعد عندما يتعلق الأمر بمضيق تايوان، وذلك من خلال إرسال المزيد من القطع الحربية للمرور عبره، مضيفة أنّ لهذا السبب أرسلت كندا في وقت سابق من العام الجاري فرقاطة حربية للمرور عبر مضيق تايوان، جنبًا إلى جنب مع القطع الحربية الأمريكية.

كانت جولي قد ألقت بهذه التصريحات بعد أن أصدر البنتاجون تقريرًا سنويًا عن قدرات الجيش الصيني، والذي توقع أن الصين سيكون لديها ما يصل إلى 1500 رأس نووي بحلول منتصف العقد المقبل، وهو ما يمثل أكثر من 3 أضعاف ترسانة الصين النووية الحالية.

وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز»، أخبر مسؤولون صينيون في وقت سابق من هذا العام نظرائهم الأمريكيين أن الصين لم تعترف بالمضيق كمياه دولية.

وأجرى وزراء دول حلف الناتو إجتماعا في مدينة بوخارست تضمن مناقشات واسعة النطاق حول الصين، إذ حثت الولايات المتحدة الناتو على إيلاء المزيد من الاهتمام لتداعيات العمل العسكري الصيني المحتمل ضد تايوان.

استراتيجية جديدة لتعزيز الوجود الكندي في شرق آسيا

كانت وزيرة الخارجية الكندية، أعلنت إطلاق الحكومة الفيدرالية لاستراتيجية جديدة بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي لتقليل الاعتماد على الصين، والتي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لكندا.

وإضافة إلى ذلك تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى نشر أصول عسكرية كندية في منطقة الهندي والهادي، والاستثمار في تطويرالبنية التحتية للأمن السيبراني علي المستويين المحلي والإقليمي، وتعزيز مساهمات كندا في تحالفات الاستخبارات الدولية، كذلك تتضمن الاستراتيجية الكندية الجديدة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الهند و دول جنوب شرق آسيا، وفقا لرويترز.