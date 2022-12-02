قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن «جبال بامير بجنوب شرق آسيا»: سقف العالم

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «جبال بامير بجنوب شرق آسيا.. سقف العالم»، جاء فيه: «تبدو من نافذة الطائرة كأمواج بيضاء يمتزج بينها اللون البني على مساحات شاسعة، لكن في حقيقة الأمر هي من بين أعلى مناطق الكوكب ارتفاعا، جبال بامير، تقع في جنوب شرق آسيا الوسطى وتتصل بجبال الهملايا وعدد من سلاسل الجبال شاهقة الارتفاع، وأطلق عليها من الماضي البعيد سقف العالم».

وأضاف التقرير: «تربط جبال بامير دول أفغانستان وباكستان والصين وطاجيكستان وتقدر مساحتها بـ70 ألف كيلو متر مربع، فيما يبلغ ارتفاعها نحو 4 آلاف متر فوق سطح البحر، لكن أعلى نقاطها تصل إلى أكثر من 7 آلاف و600 متر ويستمر فصل الشتاء مدة 7 أشهر، بسبب المناخ المتجمد وتصل درجة الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر، ويكسو الثلج البحيرات والأنهار والسهول والأودية وكل شيء».

وتابع التقرير: «جبال البامير غنية بالموارد الطبيعية من المعادن النادرة والصخور البلورية، والنشاط الاقتصادي الوحيد في هذه المنطقة، تربية الحيوانات البدوية والتي تتم باستخدام المراعي الطبيعية».