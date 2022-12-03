النشرة الآسيوية: واشنطن لا تستبعد هجوم الصين على تايوان.. وعقوبات على كوريا الشمالية

شهدت منطقة آسيا خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث كان من أهمها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عدم استبعاد هجوم الصين على تايوان، فيما فرضت «طوكيو» عقوبات على 3 كيانات بكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان، ويندي شيرمان، نائبة الوزير أنتوني بلينكن، إن بلادها حافظت على السلام في مضيق تايوان 50 عاما، وتريد «واشنطن» الحفاظ على الاستقرار، مضيفة إن بلادها لا تستبعد هجوم «بكين»على «تايبيه».

وأشارت شيرمان، إلى سعى الولايات المتحدة لمنع مثل هذا التطور، وأعربت المسؤولة الأمريكية عن اعتقادها أن الحرب ممكن حدوثها في ظل السيطرة الكاملة للرئيس الصيني، «شي جين بينج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسسا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «تشاو لي جيان»، قال أمس الجمعة، إن «واشنطن» تجعل أوروبا تدفع ثمن الأزمات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» ىالصينية.

التعاون «الصيني الروسي» يشهد زخما تنمويا

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني «مجلس الوزراء»، «هو تشون هوا» خلال مشاركته مع نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو في رئاسة الدورة الـ26 للجنة الاجتماعات الدورية بين رئيسي الحكومتين عبر الفيديو، إن «بكين» مستعدة لتعزيز التعاون ‏مع «موسكو» في قطاعات بينها العلوم، والتكنولوجيا.

من جانبه، أوضح تشيرنيشينكو، أن التعاون بين البلدين شهد زخما تنمويا سليما في شتى المجالات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار ملف كوريا الشمالية، فرضت «طوكيو» عقوبات جديدة على 3 كيانات وفرد واحد في «بيونج يانج»، لمشاركتهم في برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

اليابان: تجارب «بيونج يانج» الصاروخية تهديدات خطيرة لـ«طوكيو»

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن حكومة بلاده ستبذل جهودا لتحقيق نزع سلاح «بيونج يانج» النووي بالتعاون مع «واشنطن» و«سول»، مضيفا في مؤتمر صحفي، إن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، تعد بمثابة تهديدات خطيرة ووشيكة لـ«طوكيو» والمجتمع الدولي.

وشملت العقوبات اليابانية، مجموعة «لازاروس» الضالعة في تنفيذ هجمات إلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية، إن الشخص الذي استهدفته عقوبات «طوكيو» يدعى «كيم سو إيل»، يمثل الفرع الفيتنامي لإدارة صناعة الذخائر في كوريا الشمالية، يشارك في الإشراف على برامج أسلحة «بيونج يانج».