وليد طوغان يكتب: عمار يا مصر

المدن الجديدة تنمية . والتنمية ليس بناء وخلاص .. ليست وحدات سكنية ودمتم .. ليست مساحات جغرافية اضافية تضاف الى الخريطة والسلام .

المدن الجديدة عمار . والتنمية معادلة معقدة يختلط فيها الاقتصاد بالاجتماع بالاستقرار ، بالبناء فى سياق مجمع .. ينتج عالما جديدا .. وواقعا هو الاخر جديد .

40 مدينة جديدة خططت لها الدولة المصرية ، وشرعت فى تنفيذها على اعلى مقايسس التنمية ، فى خطوات لم تحدث من قبل .

نفذت الدولة المشروع على الارض .

لم تكن قرارات المدن الجديدة صماء . والقرار الاصم هو الذى يتخذ ولا ينفذ ، او هو الذى يخالف فى الواقع ، ما كان على الاوراق فى البداية ، وعلى ترابيزات الرسومات الهندسية فى مراحل التخطيط .

عمار يا مصر .

الذى تحقق على ارض الواقع كان اكبر من الخيال . اضافت المدن الجديدة لأصول الدولة حوالى 10 تريليونات جنيه . هذه ارصدة للمصريين . هذه اموال تدخل دائرة الاقتصاد ، بافاق واسعة بنظرات واعدة لمستقبل افضل .

المنصورة الجديدة مثال .

حجم استثمارات المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وحدها وصلت حتى الآن 24 مليار جنيه.

ومازالت الارقام فى التصاعد . الارقام المتصاعدة فى البناء يعنى الرواج ودورات واسعة لراس المال .

والمنصورة باكورة مدن الجيل الرابع ، تم فيها تخصيص ما يقرب من 225 فدانا للقطاع الخاص . المشروعات المنفذة والتى على قوائم التنفيذ تليق بالمصريين . وتليق بجودة الحياة التى يجب ان يكون عليها حياة المصريين .

جولة هادئة فى المنصورة الجديدة تصل بك الى نتيجة مؤكدة بانه تمت مراعاة كافة الخدمات بالمدينة .

وعلى محاور الربط ، نفذت فى المنصورة اكبر كم من الطرق . الطرق شرايين حياة . الطرق مش اسفلت ، ولا طبقات فوق طبقات من قطران مخلوطة وفق نسب معروفة .

الطرق شرايين حياة رابطة بين باقى المدن والمحافظات ، دعما لحركات التنقل والنقل وتسهيل اللوجستيات .

اكثر من 35 % من تكاليف التجارة على مستوى العالم ترصد للنقل . مع زيادة الصعوبات فى حركة النقل ، ترتفع التكاليف ، وترتفع اسعار البضاعة .

ترفع الطرق القياسية من فرص الاستثمار ، وتساعد على تقليل تكلفة المنتج محليا وفى التصدير تزيد من عوائده وهوامش ربحه .. بكلفة منخفضة للمستهلك .

الطرق شرايين حياة .. اوعى تصدق انها مجرد اسفلت وخطوط بيضاء غير متصلة فى المنتصف وخلاص كما يتداول بعضهم على مواقع التواصل .

( 2 )

المنصورة الجديدة باكورة مدن الجيل الرابع .

ماذا عن مدن الجيل الرابع ؟

خد عندك .. اولا تعتمد تلك المدن على شبكة مرافق ذكية ، او ما يمكن تصوره من انظمة شبكية لتشغيل كافة المرافق الحيوية فى المدينة ..من اول الكهرباء والمياه انتهاء بالغاز والانارة واشارات المرور والخدمات المميكنة الشخصية .

من خلال انظمة التشغيل تصبح المدينة بتصرفات سكانها على الاجهزة وفى الذاكرة الاليكترونية . ومن خلال نفس الاجهزة يمكن الرقابة على الاستهلاك الخدمى واستخلاص المعلومات من عدادات ذكية رقمية .

الميزات كثيرة ، والنظم الذكية فى تشغيل المدن غير مسبوقة فى التخطيط فى مصر من قبل .

يتيح التحكم الذكى فى خدمات المدن الذكية الاستخدام الأمثل للمرافق ، عن طريق توزيع الفائض المُنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى ، فى حالة الدعم .. بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.

وتقام المدن الجيل الرابع فى تصميمها على بنية رقمية موحدة، من خلال شبكة شديدة التعقيد من كوابل الألياف الضوئية ، تغطي المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع على مستوى الجمهورية ، و من خلال محولات ربط تضمن تغطية كل احتياجات المدينة من الخدمات .

عمار يا مصر .

احسنت الدولة الاختيار . قرار المدن الجديدة كان لابد منه . الخروج من الوادى الضيق ازمة كبرى تتوارثها اجيال المصريين ، وتزداد صعوبة كلما تزايد غول الزيادة السكانية فى الاستشراء .

الزيادة السكانية مرض مستعصى يقاوم متطلبات التنمية على طول الخط . سياسات المدن الجديدة على هذا النحو وهذه المقاييس الزمنية فى التنفيذ معادل كان الانسب لاستغلال المساحات الشاسعه بمحافظات الجمهورية للتوسع المدروس .

التوسع المدروس هو خط سير مدروس هو الاخر فى اطار خطط الحياة الكريمة بالقضاء على من ناحية علي مظاهر الفوضي والعشوائية .. ومن ناحية اخرى منح الدولة مزيدا من المساحة لتطوير ورفع كفاءة ما تبقى من مناطق كانت تمثل خطراً علي حياة قاطنيها.

فى مصر تعمر الصحراء على مسارين . الاول مسار الاسترزاع ، والثانى تعميرها بالمدن الجديدة ، تخفيفا لكثافة سكانية غير طبيعية ، مع ما يترتب على تلك المدن من فرص انتاجية وقيمة مضافة .. وفق حياة ادمية .

ثم خد بالك من الرقم الاتى :

تستهدف الدولة توطين اكثر من 30 مليون نسمة ، على 580 ألف فدان هى المساحة المترامية المضافة الى الخريطة المصرية من المدن الجديدة .

عمار يا مصر .

( 3 )

رغم الانجاز سوف تظل حملات التشكيك مستمرة . لكن المشروعات القومية بدرجات فائقة فى النجاح هى انسولين شديد المفعول مضاد لامراض التقليل وجراثيم قلب الحقائق .

وعلى كل .. فان موجات التشكيك تتضاءل جدواها لدى مواطن يلمس كل يوم جديدا فى مجال البناء والتنمية كما فى مجالات اخرى .

تتضاءل جدوى حملات التشكيك مع ما يلمسه المصريين ن من تغيير حقيقى فى نمط حياة السكان ، وتعرجات الخريطة المتزايدة مساحاتها فى اتجاهات لم تكن معروفة من قبل.

مدن جديدة على هذا الشكل وعلى هذا النسق وبتلك المقوامات تجربة شديدة النجاح ، وشديدة التاثير على واقع كان صعبا .. ويتغير الان .

المدن الجديدة في مصر واحدة من أكبر وأنجح تجارب من نوعها في العالم . ليس مبالغة ان هناك دولة نفذت هذا العدد والكم من المدن الجديدة في هذه الفترة الزمنية القصيرة .

ليس هناك دولة فى العالم ، استطاعت احداث تغير فى اشكال التمهيد لتغيير التوزيعة السكانية بهذا الشكل ولا بهذا المستوى فى تلك الفترة .

ضمن اشاداته ، اعتبر البنك الدولى مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة هى الاكبر على مستوى المنطقة والاقليم .. وعلى مستوى العالم .

فى تقريره العام الماضى ، قال البنك الدولى ان التجربة المصرية يحتذى بها على مستوى دول العالم التى تعانى من مشاكل فى الاسكان ، وضوائق التوزيع السكانى.

مرة اخرى ليست المدن الجديدة مبانى واسفلت .. ومحلات ومدارس والسلام ، المدن الجديدة فرص تنمية ، وفرص عمل ، وفرص لحياة لائقة ، وفرص لاقتصاد متنامى . المدن الجديدة دعم اكبر للاستقرار .. والقضاء على عشوائيات الفكر وعشوائيات التخطيط . العشوائيات باب واسع للفوضى ، تتمنى ابواق الارهاب والشر لو انه ظل مفتوحا .. باعتباره فناء خلفيا للهدم وتنفيذ المشبوه من الاهداف .

لكن على مين ؟

مقال الكاتب الصحفي وليد طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير في العدد الجديد من المجلة