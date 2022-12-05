بدء توافد الشخصيات العامة على عزاء الكاتب الصحفي مفيد فوزي «صور»

بدأ توافد الشخصيات العامة والمشاهير، لحضور عزاء الإعلامي والكاتب الصحفي مفيد فوزي، والمقام في كنيسة السيدة العذراء المرعشلي بالزمالك.

عزاء مفيد فوزي

وكان أول الحضور، الذين حرصوا على تأدية واجب العزاء، هم الفنان يحيى الفخراني، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، والإعلامي جمال الشاعر، رانيا فريد شوقي، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، والإعلامي جمال عنايت.

كما حضر النائب والإعلامي مصطفى بكري وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، وأحمد قذاف الدم.