جمال عنايت وعلي عبد العال يصلان عزاء مفيد فوزي

وصل منذ قليل، الإعلامي جمال عنايت، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق إلى عزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، بكنسية المرعشلي في الزمالك.

وكان في مقدمة الحضور الفنان يحيي الفخراني، ورانيا فريد شوقي والمخرج خالد جلال.

ورحل مفيد فوزي، عن عالمنا، أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما، وكانت تدهورت صحته في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.