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جمال عنايت وعلي عبد العال يصلان عزاء مفيد فوزي

كتب:

مني سعيد وأحمد عبد الرحمن
تصوير:

تصوير عبد الحافظ السيد
07:07 م | الإثنين 05 ديسمبر 2022
عزاء مفيد فوزي

عزاء مفيد فوزي

وصل منذ قليل، الإعلامي جمال عنايت، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق إلى عزاء الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، بكنسية المرعشلي في الزمالك.

وكان في مقدمة الحضور الفنان يحيي الفخراني، ورانيا فريد شوقي والمخرج خالد جلال.

ورحل مفيد فوزي، عن عالمنا، أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما، وكانت تدهورت صحته في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

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بقلم مني سعيد وأحمد عبد الرحمن