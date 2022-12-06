حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 6-12-2022 عاطفيا ومهنيا

برج القوس من الأبراج النارية وهو يتميز بالبراءة الدائمة مهما تقدم في السن حيث أن بداخله طفل صغير طول الوقت، كما أنه يتسم بعاطفة متوهجة، ويتأثر بأقل الأشياء في حياته كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والمغامرات.

مواصفات برج القوس

ويتميز مولود برج القوس بالكرم الكبير في حياته فهو لا يبخل على نفسه، كما أنه غير مسرف أيضا ولا يحب التقيد بالوقت ويكره الروتين فهو يحب التغيير والأعمال التي تعتمد أكثر على الحركة أو التطوير والأفكار المبتكرة.

وجاء حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج القوس وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر كما يلي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل العمل ويدفعك لتنظيم وقتك وجهودك وتستطيع أن تنهي أعمالا متأخرة في حياتك، وتحقق نجاح وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك، وعليك أن تهتم بالأصحاب وبمن تحب، وتنفعك موهبتك في التحليل والاستنتاج بدرجة كبيرة حتى تشعر بالهدوء والحب ممن حولك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس.