أبرز المعلومات عن المرتفع الجوي السيبيري وتأثيره على طقس الدول العربية

يعد المرتفع الجوي السيبيري أكبر منظومة للضغط العالي تأثيرا خلال شتاء النصف الشمالي من الكرة الأرضية، إذ يتمركز عند خط عرض 45 درجة شمالا، فوق شمال شرق سيبيريا وأواسط آسيا، بحسب موقع طقس العرب.

ويعتبر المرتفع السيبيري هو المسؤول عن موجات البرد القارس والجاف في مناطق واسعة من اوروبا واسيا وقد يعبر تأثيره المحيط المتجمد الشمالي ليؤثر على كندا والولايات المتحدة.

أبرز المعلومات عن مرتفع سيبيريا

- تعتبر المنظومة السيبيرية من أهم مصادر الكتل الهوائية القارية الباردة، ولا سيما الكتل الهوائية القطبية القارية التي تندفع نحو المناطق التي تقع عند خطوط العرض الدنيا.

- يؤدي انخفاض درجة حرارة اليابسة شتاءً إلى زيادة قوة المرتفع السيبيري، وامتداده جنوباً ليغطي منطقة جنوبي غربي آسيا، مكوناً نظاماً من الضغط المرتفع الممتد من هضبة أرمينيا والأناضول وشمالي العراق.

- قد يتوغل ذراع من المرتفع الجوي السيبيري نحو الجنوب ليغطي شمالي شبه الجزيرة العربية.

- يظهر المرتفع السيبيري عند المستوى 1000 مليبار، وقليلاً ما يتواجد عند المستوى 850 مليبار، ويختفي تماماً عند المستويين 500 مليبار و700 مليبار، لأنه عند هذا الارتفاع تكون الكتلة الهوائية باردة وثقيلة، لذا لا تصل إلى طبقات الجو العليا إلا نادرا.