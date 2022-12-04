الأرصاد تكشف مدى تأثير المرتفع الجوي السيبيري على مصر.. كتلة هواء بارد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على «فيس بوك»، معلومات عن المرتفع الجوي السيبيري، خلال موسم الشتاء الحالي.

كتلة ضخمة من الهواء البارد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن المرتفع الجوي السيبيري هو عبارة عن كتلة ضخمة من الهواء البارد تتجمع فوق منطقة سيبيريا الواقعة شمال شرق أوراسيا، تتشكل نتيجة التبريد السطحي الشديد فوق المناطق القارية البعيدة عن التأثيرات البحرية.

ويعد من المرتفعات الجوية القارية الباردة، ولأن ضغط الهواء البارد مرتفع، يسود ضغط مرتفع في المناطق التي يؤثر عليها، وتنخفض فيها درجة الحرارة، إذ تعتبر البرودة الشديدة والجفاف من أهم سمات المرتفع الجوي السيبيري.

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وتابعت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ولقد حبا الله سبحانه وتعالى، مصر بموقع متميز، وحفظنا بوجود البحر المتوسط، فعندما يمتد المرتفع السيبيري إلى شمال إفريقيا ويعبر البحر المتوسط يحدث تعديل لهذه الكتلة شديدة البرودة جدا، وتعديل في درجات الحرارة، وتنخفض، لكن ليس بنفس الانخفاض والبرودة المصاحبه للكتلة الأساسية».

واختتمت: «عند ملامسة الهواء لسطح بارد كسطح جليدي، فإن الهواء يبرد ويتقلص وتزداد كثافته ويزداد ضغطه فيتشكل مرتفع جوي بارد مثل المرتفع الجوي السيبيري».