خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة بالتزامن مع المرتفع الجوي السيبيري

بالتزامن مع بيان هيئة الأرصاد الجوية عن المرتفع الجوي السيبيري يبحث المواطنون عن خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة، لا سيما بعد أن أوضحت أن المرتفع السيبيري يمر إلى شمال إفريقيا ومن بينها مصر، كما فسرت الأرصاد سبب عدم تأثر المحافظات بأنه يعبر على مناطق دافئة نسبيا، ثم يمر على البحر المتوسط إلى أن يصل مصر، ما يؤدي إلى تعديل في درجات الحرارة حتى تصبح باردة لكنها بشكل أقل من التأثير الأساسي.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة بالتزامن مع المرتفع الجوي السيبيري

وتأتي خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة كالآتي:-

سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية «مطروح، العملين، بورسعيد ورفح ووسط سيناء ومدن القناة»، وذلك بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة

وعن أماكن سقوط الأمطار الثلاثاء 6 ديسمبر تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري لأمطار بنسبة 30% يصاحبها نشاط لحركة الرياح على مختلف الأنحاء.

وتشير التوقعات إلي عدم سقوط أمطار على مختلف المحافظات يوم الأربعاء 7 ديسمبر حيث تشهد المحافظات تكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح.

ما هو المرتفع الجوي السيبيري

وحول سؤال المواطنين عن ما هو المرتفع الجوي السيبيري أوضحت الأرصاد أنه عبارة عن كتلة هواء باردة تتجمع فوق منطقة سيبيريا الواقعة شمال شرق أوراسيا.