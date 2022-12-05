حالة الطقس اليوم في المحافظات بعد الإعلان عن المرتفع الجوي السيبيري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في المحافظات بعد إعلانها عن تعرض دول شمال إفريقيا إلى المرتفع الجوي السيبيري القادم من دول أوروبا، وذكرت الأرصاد أن محافظات الجمهورية تتعرض له بشكل بسيط إذ ينخفض تأثيره عقب مروره على البحر المتوسط.

حالة الطقس اليوم في المحافظات بعد إعلان المرتفع الجوي السيبيري

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات بعد إعلان المرتفع الجوي السيبيري جاءت كالآتي:

تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى طقس مائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة.

طقس الإسكندرية اليوم

فيما تشهد محافظات الوجه البحري «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغريبة، الشرقية، المنوفية»، إلى طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة باقي ساعات النهار مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وتسقط أمطار اليوم الإثنين على محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي «مطروح، السلوم، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، العلمين، الحمام»، مع تكون الشبورة ونشاط للرياح.

ويشهد طقس اليوم في محافظات الصعيد «بني سويف، الفيوم، المنيا، الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج»، إلى طقس غائم جزئيا مع شبورة ورياح.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

وعن درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية انخفضت درجة الحرارة الصغرى في عدة مناطق عن 10 درجات مئوية وهي نخل حيث سجلت الصغرى بها 4، كاترين سجلت الصغرى 5.

فيما سجلت درجات الحرارة اليوم في مصر كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 23 والصغرى 15

جنوب الصعيد العظمى 26 الصغرى 12

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22، الصغرى 13 درجة