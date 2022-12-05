«عقيدتي» تحتفل بمرور 30 عاما على صدورها بـ«عدد تذكاري»

صدر العدد الجديد من مجلة «عقيدتي» التي تصدر عن مؤسسة دار التحرير كل ثلاثاء، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد الأبنودي؛ احتفالا بمرور 30 عاما على صدور المجلة، وتصدر عنوان «30 عاما في خدمة الدين والوطن» الصفحة الأولى.

عناوين العدد الجديد من مجلة عقيدتي

وجاءت أبرز عناوين العدد الجديد كالتالي:

- ندوات دولية وملاحق خاصة وقوافل دينية.

- التصدي للأفكار المتطرفة سبب صدورها.

- عيادة عقيدتي في كل مكان لتخفيف الآلام ونشر الفرحة.

- تاريخ من الشراكة القوية للمؤسسات الدينية.

كتاب عقيدتي

وتضمن العدد الجديد من عقيدتي أيضا مقالات لكل من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.