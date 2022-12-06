موضوعات أبحاث التيرم الأول بمدارس القليوبية.. «حياة كريمة» والترشيد أبرزها

أعلن توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التعليم بالقليوبية موضوعات وخريطة الأبحاث المقررة على طلاب المراحل التعليمية لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي العام بالمدارس العامة والرسمية للغات المتميزة والخاصة بنوعيها العربي واللغات في المشروعات البحثية المطلوبة بنظام التقييم الذي أعلنته وزارة التعليم طبقا للقرار الوزاري 168 الخاص بالتقييم خلال التيرم الأول.

«الوطن» تستعرض إعلان وبيان توجيه عام التربية الاجتماعية بالقليوبية بتحديد الموضوعات البحثية للمراحل التعليمية الثلاث وخطوات التنفيذ في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

المشروعات القومية في خدمة المجتمع بالقليوبية

وحدد منشور مديرية التربية والتعليم وتوجيه عام التربية الإجتماعية بالقليوبية موضوعات المشروعات البحثية من خلال اختيار إحدى المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المدرسي والوطني من خلال الموضوعات التالية لأبحاث المراحل الثلاثة كالتالي :

المرحلة الابتدائية

- دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه

- المبادرات التي ترعاها الدولة مثل زراعة مليون ونصف فدان

- الحفاظ على المساحة الخضراء

- الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ التحرش و العنف والتنمر و السرقة وكيفية مواجهتها والقضاء عليها والتوعية بخطورتها

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان.

- تلوث البيئة

- القدوة الحسنة.

المرحلة الإعدادية والثانوية

مبادرة حياة كريمة (تطوير الريف المصري)

- المشروعات القومية واختيار إحدى المشروعات

- أهم الانجازات التي تحققها الدولة

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان

- الاستخدام السيئ للتواصل الاجتماعي

- الوحدة في مواجهه التحديات.

خطوات تنفيذ أبحاث المراحل الدراسية في مدارس القليوبية

وحددت مديرية التربية والتعليم ممثلة في توجيه عام التربية الإجتماعية خطوات تنفيذ أبحاث التقييم في مدارس ومراحل التعليم بالقليوبية في منشورها الرسمي وعلي صفحة وموقع مديرية التعليم بالقليوبية علي الأنترنت والتواصل الإجتماعي "فيس بوك" كالتالي :

-اختيار إحدى الموضوعات بمعرفه رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة لربط الموضوع بالمنهج الدراسة

- تقسيم طلاب الفصل : مجموعة من ٥ طلاب لعمل موضوع بحثي واحد

- قيام رائد الفصل بمناقشه الطلاب في البحث عن مصادر المعلومات والتحديات والصعوبات ودور كل طالب في البحث

- تتقدم كل مجموعه بمشروعين طوال العام يسلم الأول قبل امتحان الفصل الدراسي الأول باسبوعين والثاني قبل امتحان الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين

- يشترط النجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له ولا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي وفي حاله عدم تحقيقه المستوى يتم أعاده البحث ويتم تقديمه أثناء امتحانات الدور الثاني

- يتم إعداد كشف بأفضل مشروعات لكل صف دراسي وإثابتهم واخطار الإدارة التعليمية بهم لإجراء التصفية مستوى الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى