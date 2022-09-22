«تعليم القليوبية»: نسعى لتحقيق الانضباط وتوفير الأمن للطلاب داخل المدارس

أكد سعيد ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تضافر كل الجهود وتكاتف وتعاون جميع العاملين بالمنظومة التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد من خلال العمل على ارتقاء العملية التعليمية وتحقيق الانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس.

وشدد وكيل مديرية التربية والتعليم اليوم في بيان له خلال زيارته لمدارس كفرشكر التعليمية أنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل وأداء كل فرد داخل منظومة التعليم دوره على أكمل وجه مستعرض خطة العمل والمتابعة في الفترة المقبلة.

جولة تفقدية في مدارس كفر شكر بالقليوبية

وتفقد سعيد ندا إدارة كفر شكر التعليمية، ومدارس كفر شكر الرسمية لغات، والشهيد مصطفي عطايا الثانوية بنات، وكفر شكر الإعدادية بنات، وذلك في إطار التأكيد على جاهزية المدارس و تذليل أى معوقات قبل استقبال العام الدراسي الجديد.

أوضح «ندا» أنه أثناء الزيارة للمدرسة، تفقد الفصول التعليمية، ووسائل الأمن والسلامة، وأدوات التعقيم والتطهير، واطمأن إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدرسة، كما اطمأن على التجهيزات المدرسية لاستقبال العام الدراسي الجديد وذلك لخدمة الطلبة، وتقديم خدمة تعليمية جيدة.

بث روح التعاون لاستقبال العام الدراسي الجديد بالقليوبية

وشدد وكيل مديرية تعليم القليوبية على ضرورة بث روح الفريق والتعاون لمساعدة المدارس في الفترة المقبلة لاستقبال للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المتابعات تهدف إلى دعم الإدارات التعليمية في رفع كفاءة أداء العملية التعليمية داخل دواوين الإدارات والمدارس التابعة لها وتحقيق مبدأ المحاسبة للمقصرين في أداء عملهم، والتأكيد على ضبط الأداء داخل المدارس، ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، والوقوف على السلبيات للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.