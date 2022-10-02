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«تعليم القليوبية» تنفي وجود 119 طالبا في فصل واحد بإحدى مدارس الخانكة

كتب:

حسن صالح
03:38 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
الدراسة في مدارس محافظة القليوبية

الدراسة في مدارس محافظة القليوبية

نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، بشأن وجود 119 طالبا في الصف الأول الابتدائي بفصل واحد بمدرسة الشهيد عبدالله عيسوي بإدارة الخانكة التعليمية.

حقيقة كثافة فصل 119 طالبا بالقليوبية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، أن تلك القائمة المتداولة غير موجودة على أرض الواقع، وأن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

وأشار بيان «تعليم القليوبية» إلى أنه تم التواصل مع مدير الإدارة التعليمية بالخانكة، وأكد أن المدرسة تعمل على نظام الفترة الممتدة، وأنه تم تخفيض كثافات الفصول ليصل عدد التلاميذ بالفصل الواحد بين 65 و75 تلميذا. 

في سياق آخر، شهد محافظ القليوبية طابور الصباح وتحية العَلَمْ في أول يوم دراسي للعام الجديد، وتفقد 4 مدارس و2 معهد أزهري بمدينتي بنها والقناطر الخيرية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية خلال جولة ميدانية مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد.

وحرص محافظ القليوبية على حضور طابور الصباح وأداء تحية العَلَمْ بالمدرسة الفندقية بمدينة بنها.

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