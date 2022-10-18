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«تعليم القليوبية»: توزيع أجهزة التابلت على جميع الإدارات التعليمية

كتب:

حسن صالح
10:53 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
جانب من تسليم أجهزة التابلت بالقليوبية

جانب من تسليم أجهزة التابلت بالقليوبية

أكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جرى توزيع أجهزة التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي اليوم على جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، وسيتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام وفق خطة توزيع على مستوى المحافظة تشمل جميع الإدارات التعليمية.

توزيع تابلت أولى ثانوي بالقليوبية 

وأضافت وكيل تعليم القليوبية، في بيان لها، أنه سيتم التوزيع على المدارس بعد تفعيل الأجهزة وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة.

وشهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بحضور سماح إبراهيم، مدير المديرية، وسعيد ندا، وكيل المديرية، تسليم 379 ألف تابلت مخصص للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالقليوبية، تمهيدا لتسليمها للطلاب بالمدارس.

تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت

وأكدت وكيل «تعليم القليوبية» في بيانها، على تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت، وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجي بالإدارات ومسئولي وحدة IT بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

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