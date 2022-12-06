أستاذ بحوث: القمح المنزرع في صعيد مصر بجودة عالية وينتج منه رغيف العيش

كشف الدكتور محمد درويش، أستاذ بحوث بقسم بحوث القمح، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، بمحافظة كفر الشيخ، إن أصناف القمح التي يتم زراعتها في محافظات الوجه القبلي بصعيد مصر هي أصناف ينتج منها قمح رغيف العيش، والتي تضم أصناف مصر1 ، وسدس 12، وهي أصناف قمح تحتاج إلي درجة حرارة مرتفعة بخلاف وجه بحري، ويصل إنتاج الفدان القمح الواحد منها لنحو 20 أردب قمح وهي إنتاجية جيدة للغاية.

أصناف القمح المنزرعة بمحافظات صعيد مصر

وأوضح الدكتور محمد درويش، في تصريح لـ«الوطن»، أن عددا من محافظات صعيد مصر والتي يتم زراعة أصناف قمح تتحمل درجات حرارة عالية لمحافظات، بني سويف، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وبعض مراكز من محافظة الفيوم، يتم زراعة أصناف قمح بها بني سويف 5 و6، و7، علاوة على صنف مصر1، وسدس 12، وجميزة 12.

المنزرع من القمح بصعيد مصر

وأوضح أن المساحات المنزرعة من أصناف تقاوي القمح السابق ذكرها في محافظات الصعيد في مصر تقدر بنحو مليون و600 ألف فدان قمح، من أصناف عالية الإنتاجية بواقع إنتاج 20 أردب قمح عن كل فدان منزرع.