«المنيا»: «ازرع» مبادرة للأمن الغذائي لزيادة محصول القمح

لم تقتصر جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على المبادرات الفردية، التى تستهدف رفع الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للبسطاء والأكثر احتياجاً بجميع ربوع مصر، خاصة فى قرى الصعيد، بل أطلق التحالف أهم وأكبر مبادرة بعنوان «ازرع»، وتهدف إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح الاستراتيجى إلى 150 ألف فدان إضافية فى 8 محافظات، هى: الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، القليوبية، الدقهلية، البحيرة.

وقال المهندس ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن مبادرة «ازرع» تأتى ضمن جهود التحالف الوطنى، وترعاها وزارة الزراعة، فى إطار التعاون المشترك بين التحالف والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كشريك فعّال فى التحالف للعمل على النهوض بالمزارع المصرى الصغير وتحقيق الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

وأضاف أن المبادرة انطلقت فى المحافظات الـ8 المستهدَفة، ومنها المنيا، حيث دُشّنت فى عروس الصعيد فى 3 نوفمبر الحالى، من داخل أحد الحقول الزراعية بقرية صفط الغربية، وبالتزامن مع ذلك أطلقت المبادرة من أحد الحقول بقرية كوم أشفين بمحافظة القليوبية، بحضور أكثر من 4500 مزارع من المحافظتين.

وأوضح «بولس» أن مبادرة «ازرع» تهدف إلى زراعة مساحة 150 ألف فدان إضافية من محصول القمح من خلال العمل مع 100 ألف مزارع قمح على مستوى محافظات العمل الـ8، ومنها محافظتا المنيا والقليوبية، بقصد التوسّع فى زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح فى المحافظات المستهدَفة من خلال توفير التقاوى عالية الجودة والمعتمَدة، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأشار مسئول التنمية الريفية الشاملة إلى أن المدارس الحقلية ستقوم بالعمل على دعم المزارعين فنياً من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فى زراعة محصول القمح، مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج لمحصول القمح.