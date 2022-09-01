وزير التموين: انتهاء موسم توريد القمح المحلي 2022 ‏وإغلاق المواقع التخزينية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قرارا وزاريا بشأن موسم توريد القمح هذا ‏العام، وقضى القرار بانتهاء موسم توريد القمح ‏المحلي لموسم 2022 مع إغلاق كل المواقع التخزينية ‏التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتباراً من يوم ‏الأربعاء الموافق 31/8 / 2022.

وشمل القرار سحب ‏واستخدام الأقماح المحلية لموسم 2022 للطحن بنسب الخلط ‏المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت ‏إشراف اللجان المشكلة طبقاً لضوابط المنظمة لتداول الأقماح ‏المحلية لموسم 2022.

استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة

وأضاف على ‏المصيلحي، أن نسب التوريد ‏هذا العام وصلت إلى 4.2 ملاين طن، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر هذا العام، إذ أنها ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي ‏بعد الزيادة التي أقرها الرئيس لهم هذا العام ‏هذا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لدعمه المتواصل للمزارعين، وزيادة حافز التوريد ‏لهم هذا العام، مؤكدًا أن هذه الزيادة هي من شجعت ‏المزارعين على التوريد هذا العام.

صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة

وأثنى ‏وزير التموين على الدعم المقدم من قبل رئيس ‏مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للموردين، وسداد مستحقات المزارعين، وللمحافظين، وهيئة ‏سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وغرفة صناعة الحبوب، ‏وللمزارعين، والجهات المسوقة، وكل الذين عملوا ‏في منظومة التوريد هذا العام لجهودهم في تذليل العقبات أمام ‏المزارعين، مؤكدًا صرف جميع ‏المستحقات المالية للموردين كاملة.

وأوضح ‏أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن ‏المشروع القومي للصوامع الذي تبناه الرئيس هو من ‏سمح بتخزين كل هذه الكميات من القمح بعد زيادة الطاقة ‏التخزينية إلى 4 مليون طن بعد أن كانت لا تزيد عن 1.2 ‏مليون طن قبل عام 2014، موضحَا أن الوزارة سهلت الأمر على الموردين بزيادة نقاط الاستقبال إلى 450 ‏نقطة متنوعة ما بين «صوامع - هناجر - بناكر - شون ‏مطورة». ‏