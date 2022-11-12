وكيل «زراعة مطروح»: التوسع في محصول القمح بمدن المحافظة لأول مرة (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود المحافظة في دعم تنمية الثروة الزراعية بالمحافظة، بما يواكب جهود الدولة في التوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في الزراعات الأساسية كالقمح وغيرها، بالتعاون مع وزارة الزراعة، فضلا عن أصناف جديدة عالية الجودة تتناسب مع طبيعة الأراضي الصحراوية في العديد من مدن محافظة مطروح المطلة على البحر المتوسط، والمدن الواقعة جنوبا، مثل مركز ومدينة سيوة لإنتاج أجود أنواع القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي المهم، الذي تسعى الدولة إلى زيادة المساحات المزروعة منه.

21 موقعًا لزراعة القمح في مدن مطروح

قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة في محافظة مطروح، إنه لأول مرة تدخل المحافظة ضمن الحملة القومية لزراعة القمح، مع اختيار 21 موقعًا، منها 7 مواقع في مدينة الحمام، و7 أخرى بمدينة العلمين، و7 مواقع أخرى بمدينة سيوة، وذلك لاستزراع أصناف قمح جديدة عالية الإنتاجية، تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ بتلك المواقع، ضمن الحملة القومية للقمح.

معاينة حقول القمح

أضاف وكيل وزارة الزراعة في بيان أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، والحملة القومية لزراعة القمح، مرت على المزارعين المرشحين لزراعة الحقول الإرشادية بالقمح في واحة سيوة، واختارت الأرض المناسبة، ووجهت المزارعين لتجهيز الأرض للزراعة.

زراعة 700 فدان في سيوة

أشار وكيل وزارة الزراعة بمطروح إلى أنه جرى دعم مزارعي واحة سيوة لأول مرة، بكميات كبيرة من تقاوي القمح، بلغت 7 أطنان قمح لزراعة نحو 700 فدان، ضمن خطة التوسع فى زراعة القمح بالمحافظة.

الإرشاد الزراعي

ومن ناحية أخرى، لفت إلى أن إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة والحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، تبذل مجهودًا كبيرًا في محصول الذرة هذا الموسم، إذ جرى حصاد عدد 7 حقول إرشادية لمحصول الذرة الشامية بواحة سيوة، وأخذ عينات لتحديد متوسط إنتاج الفدان من الذرة الشامية بسيوة.