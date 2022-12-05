تشيلي تعلن حالة التأهب بعد نشاط بركان فيلاريكا

تعرض بركان فيلاريكا التشيلي المغطى بالثلوج لهزات أرضية أدت إلى اندلاع ألسنة اللهب منه، ما جعل السلطات تبدأ حالة تأهب لاحتمال اندلاع البركان في المنطقة السياحية التي يقبل السائحون عليها، وذكرت قناة آسيا نيوز الإخبارية أنه منذ أكتوبر الماضي، كان جبل فيلاريكا الذي يبلغ ارتفاعه 2847 مترًا موقعًا لانفجارات الغاز والزلزال، مع اندلاع أعمدة نارية يصل ارتفاعها إلى 220 مترًا تنطلق من بحيرة الحمم البركانية.

عدم التكهن بموعد ثوران البركان

وصرح ألفارو أميجو، رئيس الشبكة الوطنية لمراقبة البراكين بأنه لا يمكن التكهن بموعد ثوران البركان؛ إلا أن الظروف مواتية بحسب التقييمات اليومية للنشاط البركاني في الموقع، ويقع موقع البركان المكسو بالجليد على مدينة بوكون التشيلية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 28 ألف شخص يعيشون على بعد 15 كيلومترا فقط من القمة.

نقطة جذب سياحي

وتعد بحيرات المنطقة وغاباتها المورقة نقطة جذب سياحي شهيرة، حيث يقصدها حوالي 10 آلاف زائر كل صيف، وفقًا للأرقام الرسمية.