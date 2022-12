ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا.. واليابان تحذر من تسونامي «فيديو»

بعد يوم من وقوع زلزال قوي في جزيرة جاوة بإندونيسيا، بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، وفقاً لما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، أمس، ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وحذّرت وكالة الحد من أثار الكوارث الإندونيسية السكان من الاقتراب من منطقة الثوران وعدم القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز ثوران بركان سيميرو، إثر تصاعدع مود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر

كما طالبت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

فيما أعلنت السلطات الإندونيسية رفع مستوى التحذير من ثوران البركان إلى المستوى الرابع وهو أعلى مستوى.

فى السياق ذاته، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أنّها تراقب احتمالية حدوث موجات مد تسونامي في جزيرة جاوة بعد ثوران البركان، وفقا لما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنّ البركان الذي ثار في الساعة الثانية و18 دقيقة بتوقيت جرينتش، قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا اليابانية بحلول الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

يشار إلى أن بركان جبل سيميرو قد ثار في ديسمبر العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 48 شخصا على الأقل.

