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إندونيسيا ترفع حالة التحذير من انفجار بركان سيميرو إلى أعلى مستوى

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رؤى ممدوح
08:58 ص | الأحد 04 ديسمبر 2022
بركان سيميرو بأندونيسيا

بركان سيميرو بأندونيسيا

رفعت إندونيسيا، اليوم الأحد، حالة الإنذار من انفجار بركان سيميرو إلى أعلى مستوى، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة

في غضون ذلك ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

وحذّرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

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بقلم رؤى ممدوح