إعادة فتح الطريق الزراعي في كوم أمبو بأسوان بعد رفع آثار حادث سير

فتح رجال الأمن في أسوان، الطريق الزراعي بمركز كوم أمبو، عقب وقوع حادث تصادم سيارتين بمركز كوم أمبو.

إخطار بحادث سير

كان اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز كوم أمبو، بوقوع حادث سير على الطريق الزراعي بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، بين سيارة «كبوت» ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور خطيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم فتح الطريق بموقع الحادث لعودة حركة السير لطبيعتها.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت التحريات أن المصابين هم محمود صالح، 62 سنة، وأيمن عبده، 45 سنة، وشكرالله حسن، 55 سنة، وفتحي عبدالسلام، 56 سنة، وتم نقلهم للمستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي الرعاية أللازمة.

وأظهرت الفحوصات إصابة الأول بكدمات وكسر في الساق اليسرى، والثاني بكدمات في الساق اليسرى، وتعرض الثالث لكسر مفتوح بالساق اليسرى، بينما أُصيب الأخير بجرح قطعي في الرأس مع كدمات متفرقة في باقي الجسم.

وأمر مدير أمن أسوان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.