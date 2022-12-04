خلال جولة تفقدية.. محافظ المنيا يوجه بوقف بناء عمارة بطريق مصر أسوان الزراعي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة، والتفتيش الهندسي، ومديرية الري، ووحدة تطوير العشوائيات، لإجراء دراسة عاجلة لتنفيذ أعمال تطوير سور الممشى بطريق مصر أسوان الزراعي والذي تأثر بسقوط الأمطار خلال الفترة السابقة.

كما وجه بإيقاف أعمال بناء عمارة سكنية على طريق مصر أسوان الزراعي، لحين التأكد من صلاحية التراخيص الخاصة بالعقار.

إدخال كافة الخدمات المتعلقة بالمواطن

جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ المنيا لمتابعة الخدمات العامة بمركزي مطاي وبني مزار، والموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها، بهدف سرعة إنهاء الأعمال وإدخال كافة الخدمات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين.

وتابع المحافظ، خطة رصف الطرق الرئيسية والشوارع بتفرعاتها التي يجري تنفيذها في مركز مطاي، حيث يتم رصف عدد من الشوارع منها المدارس بتفرعاته، الحرية بتفرعاته، المستشفى بتفرعاته، الكنيسة، والتحرير، وذلك باعتماد الخطة بإجمالي 11 مليون جنيه.

إنشاء مستشفى في مطاي

وتفقد المحافظ الأعمال الانشائية لمستشفى مركز مطاي المركزي، والتي يجري العمل على تنفيذها ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وتقام على مساحة 10090م، وتتكون من خمس طوابق، تشمل جميع الأقسام الطبية من: استقبال، أشعة، عيادات خارجية، عناية مركزة، مركز للأطفال المبتسرين، وغرف إقامة.